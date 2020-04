Sachbeschädigung

Langenhagen. Unbekannte Täter warfen in der Nacht zum Mittwoch die Windschutzscheibe eines grauen Ford KA, der an der Kurt-Schumacher-Allee geparkt war, mit einem Stein ein. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.