Sängerball des MGV Gilten

Gilten. Am Sonnabend, 7. März, feiert der MGV Gilten seinen diesjährigen Sängerball im 132. Jahr seines Bestehens. Die musikalische Leitung hat unser Dirigent, Tjark Stein. Beginn ist um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Gilten. Die musikalischen Gäste sind der Gemischte Chor aus Borstel unter der Leitung von Stefan Scheiben und der Gemischte Chor Germania Norddrebber unter der Leitung von Jürgen Stein. Die teilnehmenden Chöre werden den Teilnehmern einen breit gefächerten Strauß unterschiedlichster Melodien darbieten. Was liegt im Jahre 2020 näher, als in den neuen Zwanzigern Lieder aus den alten, den Goldenen Zwanzigern zu präsentieren. Für das leibliche Wohl – kalt/warmes Büfett und Getränke – sorgt das bewährte Team von Doris Rose aus Grethem. Last but not least werden die Gäste durch die Nacht begleitet mit wunderbarer Livemusik vom Trio Poppnieten, das in dieser Besetzung bereits im letzten Jahr auch den letzten Tanzmuffel auf die Tanzfläche lockte.