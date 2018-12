Samtgemeinderat tagt Montag

Schwarmstedt. Der Rat der Samtgemeinde Schwarmstedt tagt am Montag, 17. Dezember, um 20 Uhr im Uhle-Hof, Unter den Eichen 2. Tehmen sind neben den üblichen Regularien unter anderem die Abwassergebühren, die Modernisierung der Auslehe in der Samtgemeindebücherei, diePostverteilung in der Samtgemeinde, die Wahl des Samtgemeindebürgermeisters 2019, unter anderem soll der Wahltermin festgelegt werden.