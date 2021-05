Sanitäter bespuckt

Schwarmstedt. Mit einem aggressiv auftretenden Mann hatten es Rettungssanitäter

und Polizeibeamte in der Nacht zum Sonnabend gegen 3.10 Uhr in der Celler Straße in

Schwarmstedt zu tun. Ein stark alkoholisierte 21-jähriger Mann sollte von den

Sanitätern im Rettungswagen medizinisch versorgt werden. Hiergegen setzte sich

dieser massiv zur Wehr. Selbst als die Polizeibeamten hinzukamen, leistete er

weiter heftigen Widerstand und beleidigte die Beamten. Die Sanitäter wurden

bespuckt und beleidigt. Das Verhalten setzte sich bis ins Krankenhaus fort. Dem

Mann wurde dort eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten wegen seines Auftretens

nun mehrere Strafverfahren.