Scheibe hält

Schwarmstedt. In der Nacht zu Mittwoch letzter Woche versuchten Unbekannte mittels Steinwürfen die Fensterscheibe eines Telefonladens in der Straße Mönkeberg einzuwerfen. Die Scheibe wurde beschädigt, hielt jedoch stand, so dass sie nicht in das Geschäft

gelangten. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwarmstedt,

Telefon (0 50 71) 80 03 50, zu melden.