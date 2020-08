Schleifchenturnier beim Tennisverein

Lindwedel/Hope. Der aktuelle Vorstand der Tennissparte Lindwedel-Hope lädt alle Tennisinteressierten, ob Mitglieder oder Nicht-Mitglieger, zum Schleifchenturnier und Schnuppertennis am 12. September ab 14 Uhr auf den Tennisplatz in Lindwedel neben dem Fußballplatz ein. Schläger und Bälle sind vorhanden.

Benötigt werden nur Lust am Tennisspielen und gute Laune, um einen Nachmittag in fröhlicher Runde zu verbringen. Kosten entstehen nicht, über eine Spende freut sich die Tennissparte aber immer. Um Anmeldung bei Marlis Schlicht unter Telefon (0 50 73) 4 66 95 40 per E-Mail an ​oder RAin_Schlicht@kanzlei-schlicht.de wird gebeten, um den Umfang der Verpflegung abschätzen zu können. Die Tennissparte freut sich auf viele neue Gesichter.