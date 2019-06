Schleifchenturnier

Lindwedel. Sportwart Gerald Laabs vom SV Lindwedel-Hope lädt zum Schleifchenturnier um die Vereinsmeisterschaft im Tennis am Sonnabend, 6. Juli, um 13 Uhr ein. Spartenmitglieder, aber auch gerne interessierte Nichtmitglieder können an diesem Turnier teilnehmen. Die Termine für die Vereinsmeisterschaften: 3. August – Mixed; 24. August – Einzel Damen und Herren; 7. September – Doppel Damen und Herren. Anmeldung in den ausliegenden Listen in der Tennishütte oder bei Gerald Laabs unter Telefon (0 50 73) 3 54.