Schmuckdiebstahl

Schwarmstedt. Über das rückwärtige Küchenfenster stiegen am Donnerstag zwischen

17.50 und 19.15 Uhr Einbrecher in ein Einfamilienhaus am Fichtenweg ein, durchsuchten es und entwendeten Schmuck und Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.