Schnuppertag an der KGS

Elterninformationsabend an Wilhelm-Röpke-Schule

Schwarmstedt. Für die Eltern und Erziehungsberechtigten der derzeitigen 4. Klassen stellt sich die Frage, welches die beste weiterführende Schule für ihr Kind ist.Die KGS bietet deshalb für alle Eltern am 21.4.2022 einen Informationsabend in der Mensa der Schule an. Dieser beginnt für alle Interessierten um 18 Uhr mit einer Führung durch die Schule und geht dann offiziell um 18.45 Uhr los. Die Schulleitungsmitglieder werden dort sein, um den Eltern alle gewünschten Informationen zu geben. Es gelten die 3 G Regeln; außerdem muss eine FFP2-Maske getragen werden.Am 27.04.2022 können dann die Schülerinnen und Schüler selbst die Schule besuchen und sich einen ersten Eindruck verschaffen. Während die Grundschulkinder aus der Samtgemeinde Schwarmstedt klassenweise zu Besuch kommen, müssen Kinder, die keine Schule der Samtgemeinde besuchen, sich im Sekretariat anmelden. Die Telefonnummer lautet 05071/96 81 7-0. Die Zeit, in der die Kinder von außerhalb der Samtgemeinde zu Gast sind, wird die zweite und dritte Stunde sein. Die Kinder werden begrüßt, anschließend durch die Schule geführt und dürfen dann an einer Schulstunde teilnehmen. Die Veranstaltung beginnt um 8.45 Uhr in der Mensa und endet dort gegen 10.35 Uhr. Die Eltern können die Wartezeit mit Kaffee und Keksen überbrücken.Wenn die Eltern ihr Kind auf der KGS anmelden wollen, sollten sie dies bis zum 4.Mai per Post erledigen oder die Anmeldung in den Briefkasten der Schule stecken. Alle Unterlagen dazu findet man auf der Homepage der Schule. http://www.kgs-schwarmstedt.de