Schützenring informiert

Heidekreis. Der Schützenring Leinetal informiert über Termine 2019. Am Mittwoch, 30. Januar, findet im Schützenhaus Grindau um 19 Uhr die Jugendleitersitzung statt; am Dienstag, 5. Februar, findet im Schützenhaus Lindwedel um 20 Uhr die Gesamtvorstandsitzung statt und am Freitag, 22. Februar, findet im Schützenhaus Schwarmstedt um 20 Uhr die Delegiertenversammlung statt.