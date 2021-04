Schulanmeldung

Für Grundschule Lindwedel bis 31. Mai

Lindwedel.Auf Grund der derzeitigen Situation werden die Schulanmeldungen für dieGrundschule Lindwedel für das Schuljahr 2022/2023 in diesem Jahr per Brief durchgeführt. Schulpflichtig sind alle Kinder, die bis zum 30. September 2022 das sechste Lebensjahr vollenden werden. Deren Eltern erhalten bis 17. Mai ein Anmeldeformular zugeschickt und werden gebeten, rdie vervollständigten Unterlagen bis zum 31. Mai bei der Grundschule Lindwedel einzureichen. Wer keine Piost erhält oder Fragen hat, wendet sich unter der Telefonnummer (0 50 73) 12 92 an die Schule. Das Sekretariat ist montags von 12 bis 15.30 Uhr und mittwochs von 8 bis 12 Uhr besetzt. Es kann auch eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen werden.