Schulausschuss

Schwarmstedt. Die nächste Sitzung des Schulausschusses der Samtgemeinde Schwarmstedt findet am Mittwoch, 1.Dezember, um 16 Uhr, in der kleinen Sporthalle am Schloonberg in Schwarmstedt statt. Neben den üblichen Regularien geht es unter anderem um die Anpassung der Ganztagszeiten an der Grundschule Lindwedel und die Beschaffung von raumlufttechnischen Anlagen für die vier Grundschulen der Samtgemeinde Schwarmstedt.