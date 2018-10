Schulaustausch mit Südamerika

Heidekreis. Der Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil ruft zur Bewerbung für eine Teilnahme am Austausch für Schüler aus Südamerika des Vereins für Deutsche Kulturbeziehungen im Ausland auf. „Der Austausch ist ein wichtiger Beitrag für das Verhältnis zwischen Deutschland und den Nationen Südamerikas, weil er das gegenseitige Verständnis fördert“, so Klingbeil.

Der VDA wirbt dafür südamerikanische Schüler aus deutschen Privatschulen für mehrere Wochen bei Familien in Deutschland aufzunehmen. Ein Gegenaustausch nach Südamerika kann im Folgejahr erfolgen, ist aber nicht verbindlich.