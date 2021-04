Schuppen aufgehebelt

Lindwedel: Am letzten Wochenende trennten Unbekannte im rückwärtigen Bereich

eines Grundstücks an der Straße Am Viehbruch die Verbindung eines

Sichtschutzzaunes gewaltsam auf, drückten einen Zaun hinunter, gelangten an

einen Schuppen und hebelten das Schloss auf. Offensichtlich wurde nur ein Schild

"Grundstück videoüberwacht" entwendet. Derr Schaden wird auf rund 115 Euro

geschätzt.