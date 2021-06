Schwarmstedt läuft

Erfolgreiche aktion des zwölften Jahrgangs

Schwarmstedt. Kürzlich sind an einem Sonntag vielleicht besonders viele Jogger, Fahrradfahrer und Skater aufgefallen, die trotz des durchwachsenen, aber regenfreien Wetters unterwegs waren. Über 50 Teilnehmer haben sich auf den Weg gemacht, um die Sponsorenlauf-Aktion des zwölften Jahrgangs der KGS Schwarmstedt zu unterstützen. Die Schüler selbst, Freunde und Verwandte, aber auch interessierte andere Bürgerhatten sich angemeldet, um das Kinderhospiz Löwenherz und die Schüler des Jahrgangs zu unterstützen. Jeder Kilometer zählte und je nach Verhandlungstaktik beim Gespräch mit den angeworbenen Sponsoren kamen unterschiedliche Summen zusammen.Das genaue Resultat und die Gewinner der einzelnen Disziplinen können noch nicht bekanntgegeben werden, aber allein die Zahl der Teilnehmer ist es wert, schon einmal erwähnt zu werden. Außerdem soll mit diesem kurzen Zwischenbericht daran erinnert werden, die Sponsorenzahlungen in den nächsten Tagen auf das Konto des Ehenmaligenvereins zu überweisen, der die Jugendlichen bei dieser Aktion unterstützt. Am Montag, 4. Juni 2021 sollen die Gewinner und das Spendenergebnis bekanntgegeben werden. Es wäre toll, wenn bis dahin alles eingezahlt worden ist. Zur Erinnerung die Kontonummer des Vereins der Ehemaligen der KGS Schwarmstedt bei der Volksbank Lüneburger Heide eG DE41 2406 0300 2443 7239 01. Als Verwendungszweck sollten Name, Kilometerzahl, Sponsoren und Laufen, Fahrrad oder Rollen angegeben sein.