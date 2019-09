Schwarmstedter Erntedankfest

Schwarmstedt. Die evangelische Kirchengemeinde Schwarmstedt lädt herzlich zum Erntedankfestgottesdienst am Sonntag, 6. Oktober, um 10.30 Uhr in die St. Laurentiuskirche ein. Im Anschluss an die Andacht sind alle zu einer leckeren Portion Suppe eingeladen. Für die Kinder gibt es eine Bastel-Kreativecke. Alle, die Freude am Rätseln haben, können am Erntedankfestquiz 2019 teilnehmen und einen kleinen Preis gewinnen. Auch die Konfirmanden sind dabei und bieten den beliebten Laurentiussaft gegen eine Spende für die Kinder- und Jugendarbeit an. Wie in jedem Jahr freut sich die Kirchengemeinde über Erntedankgaben aus dem Garten oder Hof zum Schmücken des Erntedankaltars. Am Freitag, 4. Oktober, können die Gaben von 10 bis 17 Uhr in der Kirche abgelegt werden. Gerne können diese auch abgeholt werden; Kontakt über die Küsterinnen Petra Stöver, Telefon (0 50 71) 26 37 oder Berta Klotschko (0 50 71) 91 22 14. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Erntedankgaben direkt zum Gottesdienst mitzubringen. Alle Spenden werden im Anschluss an die Walsroder Tafel, Ausgabestelle Schwarmstedt, weitergegeben.