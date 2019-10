Schwarmstedter Weihnachtsbasar

Schwarmstedt. Am Sonnabend, 30. November, ab 16 Uhr, das letzte Wochenende im November, veranstaltet der Verein Alle Fun einen Weihnachtsbasar auf Eggers Hof in Schwarmstedt, Am Deutschen Roten Kreuz 2. Es gibt zahlreiche private Austeller, die ihre selbst gebastelten Weihnachtsartikel oder Deko verkaufen möchten, aber auch Flohmarktstände sind herzlich willkommen. Überdachte Standflächen werden ab fünf Euro zur Verfügung gestellt. Mit Tannenbaum, Feuerkörben, heißen Getränke, Bratwurst und Waffeln soll auf die Weihnachtszeit eingestimmt werden.

Anmeldung noch bis zum 24. November unter Telefon (01 52) 53 13 18 40 und (01 79) 5 30 74 58 oder info@alle-fun.de.