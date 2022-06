Schwarzes Gold

Wietze. Am Sonntag, 5. Juni, um 10.30 Uhr bietet das Deutsche Erdölmuseum eine Führung durch die Ausstellung und über das Außengelände des Museums an. Interessierte erfahren dabei, wie das einst beschauliche Heidedorf Wietze zu dem klingenden Namen „Klein Texas“ kam. Auf dem Museumsgelände, Teilstück des alten Ölfelds, stehen noch mehrere originale Förderanlagen aus der Zeit um 1900, die bei der Führung in Betrieb gesetzt werden.

Eine Anmeldung ist unter Telefon (0 51 46) 9 23 40 erwünscht. Die Führung ist kostenlos, es wird nur der Museumseintritt erhoben.