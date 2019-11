Sebastian Zinke lädt ins weihnachtliche Hannover ein

Heidekreis. Der Landtagsabgeordnete Sebastian Zinke lädt erneut alle Interessierten ein, den Niedersächsischen Landtag und den traditionellen Weihnachtsmarkt in Hannover zu besuchen. Am Dienstag, 17. Dezember, bietet sich nachmittags die Gelegenheit, den Landtag und eine Plenarsitzung in vorweihnachtlicher Atmosphäre kennen zu lernen. Im Anschluss soll zusätzlich der traditionelle Weihnachtsmarkt um die Marktkirche und das Alte Rathaus besucht werden, der, laut Zinke, jedes Jahr aufs Neue etwas ganz Besonderes ist.

Bevor sich im Dezember die Landespolitik in eine kurze Auszeit begibt, möchte Sebastian Zinke gerne diese besondere Gelegenheit für einen gemeinsamen Besuch in Hannover nutzen. Über sein Wahlkreisbüro wird die An- und Abreise per Bus organisiert. Da die Plätze begrenzt sind, wird um eine verbindliche Anmeldung bis zum 6. Dezember gebeten, telefonisch unter (0 51 61) 4 81 07 03 oder per E-Mail, unter info@sebastian-zinke.de. Die genauen Abfahrtsorte und -zeiten sowie weitere Informationen zum Programm sind ebenfalls über das Wahlkreisbüro erhältlich.