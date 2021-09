Second-Hand-Markt

Schwarmstedt. Am Sonnabend, 25. September, von 11 bis 15 Uhr veranstaltet der Diakonieausschuss der evangelischen Kirchengemeinde Schwarmstedt wieder einen Second-Hand-Markt unter dem Motto „Rund ums Kind". Der er Markt findet nur im Außenbereich vor der Kirche statt und nicht im und am Gemeindehaus.Alle Verkäufer müssen sich anmelden. Es steht nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung und es gilt Maskenpflicht.

Die Anmeldung startet am 11.September per mail an nnegret.bartling@web.de Hier gibt es auch weitere Informationen.

Eine Bewirtung in Form von Kaffee und Kuchen, Waffeln und Bratwurst wird es in diesem Jahr nicht geben.

Geplant ist aber der Flohmarkt von Kindern für Kinder.

Bei Regen findet der Markt nicht statt.