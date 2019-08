Secondhand-Markt

Eickeloh. Am Sonnabend, 14. September, von 14 bis 16 Uhr veranstaltet der Förderverein für den Kindergarten und die Kinder- und Jugendarbeit in Eickeloh – Lütje Eicken – den nächsten Bekleidungssecondhandmarkt für Herbst- und Winterbekleidung im Schützenhaus in Eickeloh. Verkauft wird moderne und gut erhaltene Baby-, Kinder- und Jugendbekleidung, Umstandsmode, Autositze, Kinderwagen und Kinderfahrzeuge. Wie in den vergangen Jahren werden Schwangere und körperlich Beeinträchtigte, nach Vorlage eines entsprechenden Nachweises, bereits ab 13.30 Uhr eingelassen, damit sie in Ruhe vor dem offiziellen Beginn stöbern können. Für Kaffee und selbst gebackenen Kuchen ist selbstverständlich gesorgt.

Anmeldungen sind unter Telefon (0 51 64) 80 21 00 oder unter (01 62) 6 37 17 98 beziehungsweise per E-Mail an flohmarkteickeloh@web.de möglich. Bitte Namen und Telefonnummer für Rückruf/Rückmail hinterlassen.