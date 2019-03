Secondhand-Markt feiert 30-Jähriges

Schwarmstedt. Kaum zu glauben, aber wenn sich die Türen des evanglischen Gemeindehauses in Schwarmstedt am Sonnabend, 30. März, zur Schnäppchenjagd: „Tolle Hits für Kids“ öffnen, feiert der Secondhand-Markt bereits seinen 30. Geburtstag. Für die Flohmarktkinder, die wie bisher ihren Tisch oder ihre Decke auf dem Außengelände ohne Anmeldung ausbreiten können, wartet eine kleine Überraschung sowie für allen anderen kleinen Besucher eine Schminkecke und ein Bastelangebot in der Cafeteria. Verkäufer können sich am 16. März ab 9.30 Uhr bei Birgit Arnold telefonisch unter (0 50 71) 40 16 oder gerne auch per E-Mail bb.arnold@web.de anmelden. Eine Anmeldung für das Außengelände ist nicht nötig. Bitte die Aufbauzeiten ab 10.30 Uhr beachten.

Der Verkauf im Gemeindehaus beginnt um 13 Uhr und endet um 16 Uhr. Es besteht die Möglichkeit sich ab 12.30 Uhr auf dem Außengelände mit einer Bratwurst im Brötchen zu stärken, solange der Vorrat reicht. Die Cafeteria lädt mit selbst gebackenem Kuchen und Kaffee während oder nach der Schnäppchenjagd zum Verweilen ein. Das Angebot im und vor dem Gemeindehaus reicht von Erstausstattung, Kinderbekleidung, Kinderwagen, Hochstühlen bis hin zu Spielsachen. „Wir sind stolz darauf, dass wir diesen Markt bereits im 30. Jahr organisieren dürfen und es ist eine Bestätigung für die Spielkreismütter, die damals die Idee hatten und auch den Diakonieausschuss davon überzeugen konnten, in Schwarmstedt einen Secondhand-Markt für Kinderbekleidung anzubieten“, so die Organisatoren. Ein Dank geht an alle Helfer, Verkäufer und Käufer der vergangenen Jahre, die dazu beigetragen haben, in all den Jahren viele Projekte rund um Kinder und Familien finanziell zu unterstützen wie zum Beispiel beim letzten Markt mit einer Spende für die Sternenkinder.