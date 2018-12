Seminar auf dem Jugendhof

Tanzen wie die Stars – Videoclip-Dancing

Heidekreis. Tanzen wie die Stars. Hier sind die aktuellen und zukünftigen Tanz-Trends. Videoclip-Dancing repräsentiert Modern Dance Styles wie Breakdance, HipHop und Streetdance am dritten Dezemberwochenende auf dem Jugendhof Idingen.Der Ursprung des Videoclip-Dancing liegt im HipHop. Im Erdgeschoss des New Yorker Gebäudes 1520 Sedgwick Avenue soll 1973 die HipHop-Legende Clive DJ Kool Herc Campbell begonnen haben, Funk and Soul zu mischen und damit den HipHop erfunden haben. Der Rhythmus ging sofort ins Blut und es entstanden spezielle Bewegungsabläufe, die in den ersten Musik-Clips der 70er Jahre als Tanzeinlagen Einzug fanden. Mittlerweile gibt es viele unterschiedliche Ausprägungen mit ebenso vielen Musikrichtungen und Mode-Styles.An diesen beiden Tagen werden die Teilnehmer mit Hilfe einer Trainerin vom Tanzsportclub Schneverdingen versuchen, einige dieser Bewegungsabläufe nachzuempfinden, ein Gefühl für die Musik zu finden und dem Spaß am Tanzen zu folgen. Dadurch wird mit Sicherheit eine eindrucksvolle Choreografie entstehen.Da bei dem Seminar noch Plätze frei sind, können interessierte Jugendliche ab zwölf Jahren unter der Telefonnummer (0 51 62) 98 98 11 oder per E-Mail j.mehmke@jugendhof-idingen.de über das Seminar informiert oder gleich angemeldet werden.