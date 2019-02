Seminar auf Jugendhof

Kreativ und innovativ mit dem Tablet-PC

Heidekreis. Der Jugendhof Idingen bietet am Sonnabend, 9. März, die Möglichkeit in Rahmen eines eintägigen Seminars in die Welt der Tablet-PCs einzutauchen. Alle Kinder ab zehn Jahren dürfen teilnehmen.Tablet-PCs, wie beispielsweise das iPad, entwickeln sich immer mehr zu einer echten Alternative gegenüber Desktop-PCs und Notebooks. Sie sind inzwischen zu Arbeitsgeräten gereift, die beispielsweise als Zeichenbrett, Schreibmaschine, Foto- und Videokamera, Musikinstrument und auch als Spielekonsole dienen.Dabei sind sie superleicht und intuitiv zu bedienen, jederzeit einsatzbereit und können überall mit hingenommen werden, da sie klein, leicht und ortsunabhängig zu betreiben sind. Die vielen kleinen Anwendungsprogramme, die so genannten Apps (allein für das iPad gibt es inzwischen weit über 1.000.000), machen die Tablet-PCs fast universell einsetzbar. Auch die Bedienung der Tablet-PCs setzt ganz neue Maßstäbe: Tastatur und Maus waren gestern; bei den Tablets läuft alles per Touchscreen, ganz einfach mit dem Wischen, Ziehen, Spreizen und Drehen der Finger auf der Tabletoberfläche. Außerdem erkunden die Teilnehmer, wie das funktioniert und werden ausprobieren beziehungsweise entdecken, wie eine Vielzahl von Apps arbeiten. Hierbei werden die Teilnehmer den Tablet-PC als spannendes und kreatives Werkzeug erleben, mit dem die Teilnehmer nicht nur schreiben, fotografieren und filmen können, sondern die hierbei entstehenden Dokumente, Fotografien und (Trick)Filme auch zu attraktiven und ganz persönlichen Kunstwerken machen.Da bei dem Seminar kurzfristig noch einzelne Plätze frei sind, können interessierte Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren unter der Telefonnummer (0 51 62) 98 98 11 oder per E-Mail j.mehmke@jugendhof-idingen.de über die Seminare informiert oder gleich angemeldet werden.