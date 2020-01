Seminar auf Jugendhof

Ein ganzes Wochenende nach Herzenslust spielen

Heidekreis. „Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt!“ So schrieb Schiller über das Spielen schon vor 200 Jahren. Am 18. und 19. Januar soll es auf dem Jugendhof möglich sein, „ganz Mensch“ zu sein, denn dann findet wieder das Spieleseminar statt. Dies wird gemütlich am Tisch, abenteuerlich im Wald oder sportlich im Gelände geschehen. Der Jugendhof hat eine breite Auswahl an Brettspielen, es wird also nicht nur Mensch-ärgere-dich-nicht oder Kanaster gespielt, sondern es bestehen viele Möglichkeiten, verschiedene Spiele auszuprobieren. Die Breite der Auswahl reicht von schnellen und witzigen Kartenspielen über kurzweilige Kooperationsspiele bis hin zu knallharten Strategietiteln.Damit das Gehirn nicht nur verbrauchte Zimmerluft bekommt, wird es auch draußen Kreis- und Geländespiele geben, die die Lebensgeister wieder aktivieren und mit Sicherheit auch die Lachmuskeln ansprechen werden. Wer also Lust hat, sich einen Samstag und Sonntag lang mit Spaß und Spiel zu beschäftigen, ist an diesem Wochenende genau richtig.An dem Seminar können Jungen und Mädchen ab zwölf Jahren teilnehmen. Da bei dem Spiele-Seminar noch Plätze frei sind, kann man sich unter der Telefonnummer (0 51 62) 98 98 11 oder per E-Mail j.mehmke@jugendhof-idingen.de informieren oder sich gleich anmelden.