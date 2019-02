Seminar im GRZ Krelingen

Über den Glauben reden lernen

Heidekreis. „Ansteckend über den Glauben reden“ ist das Thema eines Seminars, das vom 25. bis 27. Februar im GRZ (Geistliches Rüstzentrum) Krelingen stattfindet. Referent ist Pastor Georg Grobe. Er ist Vorsitzender des Hannoverschen Verbandes Landeskirchlicher Gemeinschaften. Im Rahmen seiner Mitarbeit beim Evangelisch-Lutherischen Missionswerk in Hermannsburg war er an der Entwicklung von Glaubenskursen und im Gemeindeaufbau tätig. Von 1994 bis 2003 war er Gemeindepastor in Südafrika. In dem Seminar geht es darum, wie Christen es lernen, selbstverständlicher über ihren Glauben zu sprechen. Wie kann die oft vorhandene Sprachlosigkeit im Blick auf den Glauben überwunden werden? Wie kann ein unverkrampftes Gespräch über Lebens- und Glaubensfragen entstehen? Wie kann man die wichtigsten Inhalte des christlichen Glaubens in verständliche Worte fassen? Nähere Informationen zum Seminar gibt es unter www.grz-krelingen.de/freizeiten oder Telefon (0 51 67) 97 01 45.