Seminar zum Startup

Die ersten Schritte in die Selbstständigkeit

Heidekreis. Sie möchten den Schritt in die Selbstständigkeit wagen? Sie haben eine gute Geschäftsidee? Sie übernehmen ein Geschäft, eine Praxis oder einen Betrieb? Doch Ihnen fehlt noch das nötige Know-how? Erfahren Sie mehr über Grundlagen und Praxisbeispiele zur Existenzgründung. Erhalten Sie erste Einblicke in die Anforderungen an einen Businessplan und welche Bedeutung dieser für Ihr Vorhaben hat. Experte Jochen Lauenstein von den Wirtschafts- Senioren zeigt auf, was wirklich wichtig ist, wie man Fehler vermeidet und sicher und selbstbewusst in die Selbstständigkeit startet. Termin ist am Dienstag, 22.September, von 10 bis 14 Uhr im Landkreisgebäude in Soltau, Harburger Str. 2, 3. Obergeschoss, Raum 305. Die Gebühr beträgt 30 Euro. Anmeldung bitte bis zum 15. September bei der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis, Telefon (05191) 970 612 oder koostelle@heidekreis.de.Aufgrund der Abstands– und Hygieneregelungen werden wir auf Getränke und Gebäck verzichten. Bitte eigene Verpflegung und zum Betreten des Gebäudes frn Mundschutz mitbringen.