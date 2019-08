Seminarauftakt auf dem Jugendhof Idingen

Heidekreis. Am ersten Seminarwochenende (31. August/1. September) des neuen Programms 2019/2020 bietet der Jugendhof Idingen zwei Seminare an: „Grundkurs Computer“ für Kinder ab zehn Jahre – am Sonnabend, 31. August, findet der speziell auf die jüngere Altersgruppe abgestimmte Kurs satt. Er ist die Eingangsvoraussetzung für alle weiterführenden Computerseminare des Jugendhofes Idingen. Inhaltlich lernen die Kinder den sinnvollen Umgang mit dem Computer. Sie starten mit der Gestaltung von eigenen Visitenkarten, die sie mit bunten Grafiken und dem eigenen Foto verschönern können. Im weiteren Bereich der Textverarbeitung werden sie einen Lebenslauf erstellen und viele persönliche Daten eingeben. Später kommen einzelne grafische Gestaltungen hinzu. An dem Kurs können auch Kinder ohne Grundkenntnisse am Computer teilnehmen. Kurzfristig sind noch einzelne Plätze frei geworden.

Der zweite Kurs heißt: „Tochter-Mutter-Nähwerkstatt“. „Zu Hause haben wir nie die Zeit, uns gemeinsam hinzusetzen“, sagen oft die Mütter, wenn sie ihre Töchter zu den Nähwochenenden nach Idingen bringen. „Mama hat ja ihren Nähkurs, zu dem ich nicht mitkommen darf“, sagen viele Teilnehmerinnen der verschiedenen Nähkurse. Daraus entstand die Idee, einen Nähkurs für Töchter zusammen mit ihren Müttern anzubieten. Zwei Tage Zeit, um an einem gemeinsamen Näh-Projekt zu arbeiten. Vielleicht soll es aber auch ein Kleidungsstück im Partnerlook werden. Genauso wird es möglich seine, ganz individuellen Projekte umzusetzen und eine schöne gemeinsame Zeit zu haben. Es ist ganz egal, wie viel Vorerfahrung mitgebracht wird. Begleitet von professionellen Schneiderinnen, werden sowohl unerfahrene Neulinge als auch fortgeschrittene Näherinnen auf ihre Kosten kommen. Es müssen nur eine Idee und Stoff mitgebracht werden, um ein ganz besonderes Wochenende zwischen Garn, Nadeln und Nähmaschinen zu erleben.

Da bei beiden Seminaren noch Plätze frei sind, können sich interessierte Jungen und Mädchen ab zehn Jahren noch unter der Telefonnummer (0 51 62) 98 98 11 oder per E-Mail j.mehmke@jugendhof-idingen.de über das Seminar informieren oder sich gleich anmelden.