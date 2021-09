Seniorenbeirat lädt ein

Schwarmstedt. Der Senioren- und Behindertenbeirat Schwarmstedt lädt zu den drei folgenden Veranstaltungen in seinen Räumen an der Hauptstraße 4 an den Donnerstagen jeweils um 16 Uhr ein: Am 16. September Spielenachmittag unter dem Motto „Gemeinsam statt Einsam". In angenehmer Runde können traditionelle und neue Gesellschaftsspiele gespielt und ausprobiert werden. Am 23. September lautet das Thema „Außergewöhnliche Freundschaft". Senioren sind eingeladen, sich an der lustigen Beziehung zwischen Harald und einem Hasen zu erfreuen. Am 30. September wird ein Dia-Vortrag über Eindrücke einer Antartkisreise mit der MS Bremen gezeigt.