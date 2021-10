Seniorenbeirat lädt ein

Schwarmstedt. Die Veranstaltungengen des Senioren- und Behindertenbeirats Schwarmstedt im November in der Hauptstraße 4 finden jeweils von 15 bis 17 Uhr statt. Am 4. November geht es um „Turbulenzen im Loveparadies" und es wird lustig. Am 11. November beschäftigen sich die Teilnehmer beim bunten Nachmittg mit den Gedenkfeiern im November. Am 18. November ist Spielenachmittag angesagt und an jedem Donnerstag von 10 bis 12 Uhr wird der Umgang mit dem Computer geübt.