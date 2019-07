Seniorenbeirat lädt zu Vortrag ein

Schwarmstedt. Der Senioren- und Behindertenbeirat Schwarmstedt lädtherzlich ein zu einem Bericht des Ehepaares May über Ihre Erfahrungen bei der Überquerung der Alpen von Deutschland über Österreich nach Italien am Donnerstag, 25. Juli, um 16 Uhr in sein Büro, Hauptstraße 4, wie immer bei Kaffee,Tee und Keksen. Der Eintritt ist frei.