Seniorenbeirat trifft sich

Schwarmstedt. Der Senioren- und Behindertenbeirat Schwarmstedt trifft sich am Donnerstag 29. Oktober, von 15 bis 17 Uhr in seinem Büro in der Hauptstraße 4 zu einem Erntedank und Rückblick auf einen Monat unter Corona-Bedingungen und der Frage, wie es weitergeht.

Um die Hygiene- und Abstandsbedingungen einzuhalten, wird um telefonische Anmeldung unter (0 50 71) 13 94. gebeten.