Seniorenkaffee in Schwarmstedt

Schwarmstedt. Am Dienstag, 4. Februar, findet wieder das monatliche Seniorenkaffee des SoVD Schwarmstedt statt. Es sind alle Senioren aus Schwarmstedt eingeladen, daran teilzunehmen. Treffen ist ab 14.30 Uhr in der Alten Sozialstation im Bauhof an der Werkstraße zu Kaffee, Tee und selbst gebackenen Kuchen. Danach finden Spiel und Spaß statt. Informationen erhalten Interessierte bei Margret Urban unter Telefon (0 51 46) 41 77.