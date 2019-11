Seniorennachmittag

Schwarmstedt. Der Senioren- und Behindertenbeirat Schwarmstedt lädt am 5. Dezember um 15 Uhr zu einem bunten Nachmittag mit Kaffee, Tee und Keksen in sein Büro in der Hauptstraße 4 ein. Das Thema lautet Winterruhe – Winterschlaf.