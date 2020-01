Seniorennachmittag

Schwarmstedt. Das neue Jahr begrüßen, dazu lädt der Senioren- und Behindertenbeirat am Donnerstag, 9. Januar, um 15 Uhr in sein Büro in Schwarmstedt, Hauptstraße 4 herzlich ein. Wie immer gibt es Kaffee, Tee und Kekse.