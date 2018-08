Seniorennachmittag

Schwarmstedt. Der nächste Seniorennachmittag findet am Donnerstag, 30. August, um 16 Uhr statt. Der Seniorenbeirat Schwarmstedt lädt ein, sich in seinem Büro an der Hauptstraße 4 mit einem der beiden Probleme an Hand von Anschauungsmaterial vergnüglich zu beschäftigen: Entweder „Probleme mit der Überfremdung in der Krankenpflege“ oder „Probleme bei der Aufhebung der Schwerkraft“. Eines davon wollen die Teilnehmer bei Kaffee, Tee und Keksen ausgiebig abhandeln.