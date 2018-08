Seniorentreffen

Schwarmstedt. Zum nächsten Seniorentreffen lädt der Seniorenbeirat am Donnerstag, 6. September, um 16 Uhr ein. Thema an diesem Nachmittag wird sein: „Unser Körper – ein Wunderwerk der Natur?“ Interessierte treffen sich im Büro an der Hauptstraße 4 wie immer bei Kaffee,Tee, Keksen und leichten Bewegungsübungen.