Hommage an Peter Alexander in der Stadthalle

Heidekreis. Eine Jubiläumstournee zu Ehren des 90. Geburtstags von Peter Alexander –„Die musikalische Kult-Komödie für die ganze Familie“ gibt es am Sonntag, 28. April 2019, um 19 Uhr in der Stadthalle Walsrode zu sehen.Dem Alltag entfliehen und auf andere Gedanken kommen? Dann auf in den Biergarten des „Weissen Rössl“ am Wolfgangsee. Mit Comedy, gute Laune und viel Musik am laufenden Band. Dieses einzigartige und beliebte Musical „Servus Peter“ welches im Oktober 2017 in der Sparte „bestes Musical 2017“ ausgezeichnet wurde, macht es möglich. Bei mittlerweile circa 280 Vorstellungen waren über 170.000 Besucher begeistert und die Tournee geht weiter durch Deutschland, Österreich, Luxembourg.Die unterschiedlichsten Charaktere, bringen dabei den Tag am Wolfgangsee gehörig durcheinander. Mit Herz, brillanten Stimmen und einem kräftigen Schuss Humor, lassen sie unter anderem die musikalischen Erfolge von Peter Alexander (Ich zähle täglich meine Sorgen, Die kleine Kneipe), Caterina Valente (Ganz Paris träumt von der Liebe), Bill Ramsey (Souvenirs, Souvenirs), Trude Herr (Ich will keine Schokolade), Heinz Erhardt mit seinen unvergessenen Sketchen und vielen anderen mehr erklingen. Die Idee für dieses „heile Welt“ Musical hatte der Entertainer Peter Grimberg.Als österreichischer Landsmann und Gewinner des Goldenen Mikrofons, erweckt Peter Grimberg eindrucksvoll und charmant die gute alte Zeit der Unterhaltungskunst, die er mit seinen Kollegen live präsentiert, wieder zum Leben. Besucher können sich entführen lassen in die „heile Welt“ der 50er und 60er Jahre und für drei Stunden die Sorgen des Alltags.Karten gibt es an allen örtlich bekannten Vorverkaufsstellen. Weitere Tickets und Informationen unter: www.paulis.de.