Tipps zur altersgerechten Umgestaltung der eigenen vier Wände

Heidekreis. Der Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen im Heidekreis lädt am Dienstag, 18. September, um 15.30 Uhr zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „Sicher und bequem zu Hause wohnen“ in das Spielzeugmuseum Soltau, Fliegendes Klassenzimmer, Poststraße 7 in Soltau ein. Betroffene, pflegende Angehörige und Interessierte sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.Immer mehr Menschen machen sich Gedanken, wie sie im Alter leben möchten. Dies gehört zu den wichtigsten Vorbereitungen auf das Alter, denn die Wohnqualität hat entscheidend Einfluss auf die Lebensqualität, insbesondere wenn Hilfe und Pflege notwendig werden. Eine altersgerechte Gestaltung der Wohnung und des Wohnumfeldes ist erforderlich, um auch mit Unterstützungsbedarf weitgehend selbstständig und selbstbestimmt leben zu können. Daneben sind auch soziale Kontakte und ein tragfähiges Versorgungsnetz wichtig. Die Mehrzahl der Menschen möchte auch im Alter in der vertrauten Umgebung wohnen bleiben. Häufig fehlen jedoch Informationen darüber, wie die Wohnung gestaltet werden kann, damit sie auch bei nachlassenden Fähigkeiten selbstständig, bequem und sicher bewohnt werden kann. Mit zunehmendem Alter verändern sich die Ansprüche an das Wohnen. Oft entsprechen Wohnungen und Häuser diesen veränderten Bedürfnissen nicht. Stufen und Treppen, Badewannen, schmale Türen, niedrige Sitzmöbel und vieles mehr können dann zum Hindernis werden. Viele arrangieren sich mit diesen Unbequemlichkeiten und Einschränkungen. Dabei können diese Defizite mit Anpassungsmaßnahmen der Wohnung ausgeglichen und die Unfallgefahr reduziert werden, was zu einer Erleichterung des Alltages führt. Diese reichen von baulichen Veränderungen wie dem Einbau einer ebenerdigen Dusche, Türverbreiterungen und Rampen über den Einsatz von Hilfsmitteln bis hin zur Umorganisation der gesamten Wohnung. Der Vortrag zeigt Wege auf und gibt Tipps, wie Menschen trotz Einschränkungen selbstständig und selbstbestimmt zu Hause leben können. Themenbezogene Fragen werden individuell beantwortet.Für Rückfragen und weitere Informationen steht Karin Kremer vom Senioren- und Pflegestützpunkt im Heidekreis unter der Telefonnummer (0 51 91) 97 07 77 gern zur Verfügung. Eine Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich.