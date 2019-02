Sitzung des Gemeinderates

Buchholz. Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Buchholz (Aller) findet am Montag, 25. Februar, um 20 Uhr im Schützenhaus Buchholz statt. Auf der Tagesordnung stehen neben Berichten und Mitteilungen des Gemeindedirektors die Errichtung eines naturnahen Spielplatzes, der Neubau „Haus der Jugend“, die Erweiterung der Kindertagesstätte Buchholz, Natura 2000 – Gebiete in Niedersachsen – Verordnung des Landkreises Heidekreis über das Landschafts- und Naturschutzgebiet „Aller-Leinetal“, die Prüfung Errichtung von einer E-Tankstelle an der Autobahn, Zuschüsse an Vereine und Verbände sowie die Neubesetzung eines Ratsmitgliedes für den Ratsausschuss für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und Umstellung auf ein grundsteuerbasiertes Beitragsverfahren.