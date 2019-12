Sitzung des Samtgemeinderates

Schwarmstedt. Die nächste Sitzung des Samtgemeinderates der Samtgemeinde Schwarmstedt findet am Montag, 9. Dezember, um 20 Uhr im Saal des Uhle-Hofes, Unter den Eichen 2, statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Berichte und Mitteilungen des Samtgemeindebürgermeisters, Vereidigung des Samtgemeindebürgermeisters, Änderung des Flächennutzungsplans „Schwarmstedt Nord“, Räumliche Kapazitäten an den Grundschulen Bothmer, Schwarmstedt und Buchholz (Aller), Erweiterung des Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozialausschusses sowie der Antrag der Freiwilligen Feuerwehr Essel: Ausnahmeregelung zum Eintritt in das Hallenbad.