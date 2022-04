Smiley-Anzeige beschädigt

Norddrebber. Unbekannte beschädigten und demontierten am vergangenen Wochenende an

der Hauptstraße, in Höhe der Bushaltestelle „Nordrebber Ortsmitte“ eine Geschwindigkeits-Smiley-Anzeige. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Schwarmstedt unter Telefon (05071/800350

entgegen.