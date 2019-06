Soccer Cage – Fußball im Käfig

Schwarmstedt. Der 1. FSC Schwarmstedt bietet am Donnerstag, 4. Juli, für Kinder ab sieben Jahren im Rahmen des Ferienprogramms in Schwarmstedt von 17 bis 18.30 Uhr am „Käfig"/ Außenplatz an der Sporthalle Schwarmstedt Soccer Cage an. Turnschuhe und Sportsachen müssen mitgebracht werden. Interessierte Kinder brauchen sich nicht anmelden, es entstehen keine Kosten. Ansprechpartner ist Torsten Stünkel unter Telefon (01 62) 7 04 44 81. Das komplette Ferienprogramm des Samtgemeindejugendrings findet man auch im Internet unter www.ferienprogramm-schwarmstedt.de.