Solarkino im Aller-Leine-Tal

Cinema del Sol kommt nach Hodenhagen

Aller-Leine-Tal. Das Team von Cinema del Sol macht mit seinen solarbetriebenen Fahrrad-Anhängern Stopp in der LEADER-Region Aller-Leine-Tal und präsentiert Blockbuster-Kino in Dörverden und Hodenhagen. Am Sonnabend, 5. September, gastiert das solarbetriebene Wanderkino Cinema del Sol erstmals im Aller-Leine-Tal auf dem Kulturgut Ehmken Hoff in der Gemeinde Dörverden. Auf dem Programm steht das oscarprämierte Filmmusical La La Land mit Emma Stone und Ryan Gosling in den Hauptrollen. Präsentiert wird die kostenfreie Veranstaltung von der LEADER-Region in Kooperation mit den Aktiven der H. F. Wiebe Stiftung, die das Kulturgut betreibt. Ein weiterer Solarkinoabend findet am Freitag, 11. September, auf dem Brinkgelände in Hodenhagen statt und wird von der Energieagentur Heidekreis mit Unterstützung des Energienetzbetreibers Avacon und der LEADER-Region veranstaltet. Hier können sich die Gäste auf den Kinohit Bohemian Rhapsody freuen. Das Biopic mit Hauptdarsteller Rami Malek als Frontmann Freddie Mercury porträtiert die Erfolgsgeschichte der Band Queen, die mit dem Song Bohemian Rhapsody einen ihrer größten Hits feierte. Zur kostenfreien Teilnahme an diesem besonderen Kinoerlebnis ist eine Anmeldung über die Homepage der Energieagentur Heidekreis erforderlich (www.energieagentur-heidekreis.de). Beide Vorstellungen werden bei Einbruch der Dunkelheit im Freien unter Einhaltung der entsprechenden Hygieneregeln ausgerichtet. Die Zuschauerinnen und Zuschauer bringen ihre eigenen Sitzgelegenheiten wie Stühle und Decken mit. Das Solarkino wird ausschließlich mit Sonnenenergie betrieben. Ermöglicht wird dies durch zwei Fahrradanhänger, die jeweils mit einem 100 Watt Solarmodul ausgestattet sind und die Kraft der Sonne in Strom umwandeln können. Die benötigte Energie wird im Vorfeld gesammelt und mit Hilfe einer Autobatterie gespeichert. Das Cinema del Sol ist ein Projekt des Wissenschaftsladen Hannover e.V., das von der Sparkasse Hannover und der enercity-Fonds proklima gefördert wird.