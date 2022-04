Solarstrom vom eigenen Dach

Energieagentur Heidekreis bietet online-Vortrag und Gruppenberatung

Schwarmstedt. Per Video können sich interessierte Bürger über die Nutzung von Solarenergie informieren. Am 25. April lädt die Energieagentur Heidekreis von 18 bis 20 Uhr zu einem Vortrag und anschließender Gruppenberatung ein. Energieberater Ulrich Schachtschneider von der Verbraucherzentale Niedersachsen wird zunächst Basiswissen zur Solarstromerzeugung auf dem eigenen Dach vermitteln. Nach dem Vortrag können die Teilnehmenden in kleineren Gruppen ihre Fragen live an weitere Beraterinnen und Berater richten. Dabei kann es zum Beispiel um technische und wirtschaftliche Aspekte, um den Eigenstromverbrauch und die Einspeisevergütung gehen. Auch Fragen, die sich auf besondere Gegebenheiten des eigenen Hauses beziehen, können an die Experten gestellt werden. „Wir sind sicher, dass wir auf diesem Weg schon viel Wissenswertes zum Thema vermitteln können“, erklärt Theresa Weinsziehr von der Energieagentur Heidekreis. „Nur mit dem Umstieg auf erneuerbaren Energien können wir unser Klima schützen. Für den Einsatz von Wärmepumpen und Elektromobilität benötigen wir ausreichend Strom aus erneuerbaren Energien. Die Auf-Dach-Photovoltaik hat im zukünftigen Energiemix einen festen Platz. Vor dem Hintergrund steigender Energiepreise macht der Eigenverbrauch viele Auf-Dach-Photovoltaik wirtschaftlich. Gut und unabhängig informiert lassen sich die richtigen Entscheidungen für das eigene Haus treffen. Dazu wollen wir in dieser gemeinsamen Veranstaltung mit der Verbraucherzentrale Niedersachsen und der Klimaschutz-und Energieagentur Niedersachsen beitragen“, bekräftigt Weinsziehr. Anmeldungen für die Veranstaltung sind erforderlich unter info@energieagentur-heidekreis.de oder www.energieagentur-heidekreis.de