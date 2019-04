Sommerblumenfest in Krelingen

Vielfältiges Angebot und Tag der offenen Tür in Landgärtnerei

Heidekreis. Ein vielfältiges Angebot erwartet die Besucher des Sommerblumenfestes in der Krelinger Landgärtnerei am Sonnabend, 4. Mai. Von 9 bis 18 Uhr ist die Gärtnerei geöffnet. Neben einer großen Auswahl an Sommerblumen gibt es Kräuterprodukte und Kräuterworkshops, Vorträge und Informationen, Sonderangebote, Probierstationen, Korbflechter und ein Gewinnspiel. Für Kinder steht eine Hüpfburg bereit. Auch für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen, Bratwurst und anderen Leckereien gesorgt. Die Krelinger Landgärtnerei ist ein Arbeitsbereich des GRZ Krelingen. Im Rahmen der Überbetrieblichen Ausbildung des Krelinger Reha-Zentrums bildet sie junge Frauen und Männer mit psychischen Erkrankungen und Suchthintergrund in gärtnerischen Berufsfeldern aus.Weitere Informationen gibt es unter Telefon (0 51 67) 97 01 64 oder unter www.krelinger-landgaertnerei.de im Internet.