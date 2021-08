Jugendring engagiert sich in der Samtgemeinde

Schwarmstedt. Das Sommerferienprogramm des Samtgemeinde-Jugendringes Schwarmstedt (SGJR), das mit den Vereinen und Organisationen zusammengestellt wurde, ist angelaufen. Für die kommenden Woche steht auf dem Programm:Für kurzentschlossenen noch: Bogenschießen beim Schützenverein Nienhagen am Dorfgemeinschaftshaus für Acht- bis 17-Jährige am 7. August von 10 bis 16 Uhr an. Info und Meldungen an Jörg Detering, Telefon (0172/) 83 6 03 60.Am 8. August 2021 lädt die Basketballsparte des MT Schwarmstedt Schüler und Schülerinnen zum Schnupper-Nachmittag (15 bis 18 Uhr) ein. Außenplatz an der gr. Sporthalle Schwarmstedt (bei schlechtem Wetter in der Halle).Die Johanniter-Jugend bildet in der Rettungswache Schwarmstedt „Zukunftsretter“ aus – auf spielerische Art und Weise wird der Umgang mit Verletzten und Betroffenen gelehrt und geübt. Teilnahmealter von sechs bis 16 Jahre. Die Termine sind: 10., 12., 17., 19., 24. und 26. August jeweils von 10 bis 14 Uhr. Die Teilnahme an nur einzelnen Tagen ist möglich (kein Aufbaukurs). Anmeldungen an: jugend.aller-leine@johanniter.de. Beitrag: fünf Euro.Am 11. August startet der MTV Schwarmstedt mit dem Training bzw. der Abnahme des Deutschen Sportabzeichens (auch am 18. und 25. August) von 17 bis 19 Uhr auf der KGS-Sportanlage an der gr. Sporthalle Schwarmstedt an. Info und Anmeldung bei Angela Baranowsky: Telefon (0 50 71) /97 91 225.Die Karate-Sparte des MTV Schwarmstedt bietet Karate-Training für Kinder und Jugendliche an, zum Reinschauen und Kennenlernen. Dienstags: 18-19 Uhr für Kinder, ab 19 Uhr für Erwachsene (Kleine Sporthalle). Freitags: Ab 16.30 Uhr für alle (große Sporthalle). Weitere Informationen bei Viktor Stier; Telefon (01 78) 195 92 13.Die Samtgemeinde und der Minigolf-Platzbetreiber Direk laden in den Ferien jeden Mittwoch von 12 bis 16 Uhr Schüler und Schülerinnen (mit Schülerausweis) zum kostenfreien Spielen ein.Am Donnerstag, 12. August, von 17 bis 18.30 Uhr ein Soccer Cage – Fußball am Käfig an der Sporthalle Schwarmstedt. (8-15 Jahre) mit dem 1. FSC Schwarmstedt. Info: 0162/7044481.Training Bogenschießen steht auf dem Programm des Schützenvereins Hope (Anlage am alten Hoper Bahnhof). Jeden Donnerstag um 17 Uhr, für Menschen ab 8 Jahren. Info bei Claudia Riese, Telefon (01 72) 8 36 48 86. Alle Veranstaltungen und Termine finden sich auf einem Flyer, der an vielen Stellen zur Mitnahme ausliegt. Auch auf der Internetseite www.ferienprogramm-schwarmstedt.de gibt es weitere Informationen.