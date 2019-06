Sommerfest bei Landwurst Rose

Grethem. Am Sonntag, 16. Juni, öffnet der Hof Rose in Grethem ab 10 Uhr seine Tore zu einem Sommerfest. Dabei werden den Besuchern nicht nur Spezialitäten aus dem eigenen Hofladen geboten, es werden auch handwerkliche und kunsthandwerkliche Waren an vielen Ständen angeboten. Mit Rinderwurst und Knipp und andere Leckereien ist für das leibliche Wohl gesorgt.