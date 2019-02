Sonderaktion für Lindwedel

Lindwedel. Mit dem Bau des Glasfasernetzes für den Ort Lindwedel wird ab Sommer begonnen. Die Vorbereitungen hierfür Laufen auf vollen Touren, wie htp-Geschäftsführer Thomas Heitmann nun Björn Gehrs, als Initiator der Glasfaser-Initiative mitgeteilt hat. Für einen kurzen Moment bis zum 15. März besteht für alle die Lindwedeler im Rahmen einer Sonderaktion noch einmal letztmalig die Chance einen Auftrag für Glasfaser in das Haus zu erteilen. Dies erfolgt letztmalig in der Regel ohne Anschlusskosten. Danach ist für den Erstausbau Antragsschluss. Dies ist für alle in Lindwedel wichtig, die den Stichtag verpasst haben. Ansprechpartner für Aufträge sind htp-Partner vor Ort, wie Firma Kretschmann, Wiesenweg 1, Schwarmstedt, Telefon (0 50 71) 9 64 80 oder Firma Hellfeuer, Telefon (0 50 71) 8 00 02 76. Weitere Infos auch unter www.Glasfaser-Initiative-Schwarmstedt.de.