SoVD-Fahrt in das Saltzburger Land

Schwarmstedt. Der SoVD Schwarmstedt führt in diesem Jahr wieder die beliebte Fahrt in das Salzburger Land mit Stadtführung in Berchtesgaden und Salzburg sowie Schifffahrt auf dem Königssee mit Verkostung in einer Enzianbrauerei durch. Es sind noch einige Plätze frei für Kurzentschlossene. Infos erhalten Interessierte bei Margret Urban unter Telefon (0 51 46) 41 77. Gäste sind herzlich willkommen.